Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 17’ncisini düzenlediği Misi Yerel Lezzetler Şenliği, Gümüştepe Mahallesi (Misi Köyü) tarihi atmosferinde gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu şenlik, yerel tatlar ile kültürel mirasın bir araya geldiği özel bir etkinlik oldu.





Şenliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta, diğer muhtarlar ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.



“TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Şenliğin açılışı, Nilüfer Roman Orkestrası ve Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri eşliğinde, protokolün katılımıyla gerçekleştirilen coşkulu kortej yürüyüşüyle yapıldı. Misi Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından açılış konuşmalarına geçildi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, yaptığı konuşmada Misi Yerel Lezzetler Şenliği’nin her yıl giderek büyümesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Misi’nin 3 bin yıllık zengin tarihiyle önemli bir miras taşıdığını vurgulayan Altun, Nilüfer Belediyesi olarak bu mirasa sahip çıkmak ve onu geleceğe aktarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bunun yanı sıra geçmişten günümüze Türk mutfağının lezzetlerini ve tarımsal değerlerini korumak için çalıştıklarını kaydeden Altun, “Bizler festivallerimizle, şenliklerimizle Nilüferimizin marka ürünlerini, tarımsal değerlerini ve sizlerin el emeklerini daha fazla kişiye tanıtmak için çalışıyoruz” dedi.





Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise şenliğin yalnızca bir gastronomi etkinliği olmadığını, aynı zamanda kültürleri bir araya getiren ve dayanışmayı güçlendiren bir organizasyon olduğunu vurguladı. Saldız, “Yerel lezzetler kimliğimizi ve geçmişimizi temsil eder. Bu şenlik, Bursa'nın köklü değerlerini hatırlatırken aynı zamanda geleceğe taşımaktadır” diye konuştu.

Şenliğe katılan vatandaşlara hoş geldiniz diyen Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta da, vatandaşların keyifli bir gün geçirmesini diledi.





GELENEKSEL YEMEKLER YARIŞTI

Açılış konuşmalarının ardından büyük ilgiyle beklenen yemek yarışmasına geçildi. Nilüfer’deki 10 kadın derneğinin geleneksel Türk mutfağından enfes tariflerle katıldığı yarışmanın jüri üyeliklerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, ünlü şef Tahsin Küçük ile Bursa Aşçılar Derneği’nden şefler Sibel Hatun, Serap Doğru ve Levent Elmacıoğlu üstlendi.



Yarışma sonunda, Atlas Köyü Kadınları Dayanışma Derneği “Alluciye” yemeği ile birinciliği kazandı. Ödüllerini, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Serpil Altun ile Şef Tahsin Küçük takdim etti. “Şalgamlı Mantı” ile ikinci olan Çamlıca Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği, ödülünü Başkan Yardımcıları Bukle Erman ve Okan Şahin’den aldı. “Gül Barak Tatlısı” ile üçüncülüğü kazanan Görükle Kadın Dayanışma ve Kalkındırma Derneği’ne ise ödüllerini Başkan Yardımcıları Şirin Arıbaş ve Emre Karagöz sundu.



ÜNLÜ ŞEFTEN KEYİFLİ ATÖLYE

Yemek yarışmasının ardından, sevilen şef Tahsin Küçük tarafından geleneksel Osmanlı mutfağından “Mutancana” yemeğinin yapımına dair detayların paylaşıldığı keyifli bir atölye gerçekleştirildi. Şenlik, Hami Bakan konseriyle devam etti; Bakan, kendi şarkılarının yanı sıra Karadeniz müziğinin sevilen eserlerini seslendirerek katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşattı.