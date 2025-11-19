Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla haftanın çalışma programına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kuvvet çalışmaları üzerine yoğunlaştı.

Saha ve fitness bölümlerinin dönüşümlü kullanıldığı antrenmanda oyuncular, fiziksel dayanıklılığı artırmaya yönelik istasyon çalışmalarından geçti. Teknik ekip, takımın maç temposu ve fiziksel seviyesini yukarı taşımak için yoğun bir program uyguluyor.

Hazırlıklarına hız kesmeden devam eden yeşil-beyazlılar, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaparak çalışma temposunu sürdürecek.