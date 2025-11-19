25 Mayıs'ta gerçekleştirilen kongre sonrası göreve getirilen İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip'e muhalif kalan yönetim kurulu üyelerinin toplu bir şekilde istifa etmesinin ardından olağanüstü kongre kararı alınmıştı.

İnegöl'de daha önce siyasi parti yönetim kurulu üyeliği, kulüp başkanlığı ve dernek başkanlığı görevlerinde bulunan Nedim Sevim , tecrübelerini bu kez İnegöl Muhtarlar Derneği başkanlığında göstermek için kolları sıvadı.

Nedim Sevim'in merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının yoğun baskısı sonucu aday olmaya karar verdiği öğrenildi.

Kaynak: Yavuz Yılmaz