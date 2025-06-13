Zeytinburnu Belediyesi tarafından 25 yıldır düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, 18 Haziran Çarşamba günü Uğur Işılak’ın açılış konseriyle birlikte 26’ncı kez Zeytinburnulularla buluşacak.

"Doğanın yeniden keşfi" sloganıyla tam 25 yıldır Zeytinburnu Belediyesi tarafından aralıksız olarak düzenlenen "Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali" 18 - 22 Haziran tarihleri arasında 26’ıncı kez Zeytinburnulularla buluşacak. 5 gün boyunca sürecek festival, mozaik, karakalem gibi sanat atölyeleri, çocuk ve gençlere yönelik bitkisel şifa atölyeleri, müzik dinletileri, sinema gösterimi, kitap üzerine söyleşiler, geziler, konser, geleneksel yemek yarışması, Mevlevi mukabelesi, Merkez Efendi’yi anma gecesi ve çocuklar için çeşitli programlara ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışı 18 Haziran Çarşamba günü Saat 20.30’da, Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nin yanındaki etkinlik alanında düzenlenecek mesir macunu dağıtımı ve Uğur Işılak konseriyle yapılacak. Festival süresince her gün Zeytinburnu Tıbbı Bitkiler Bahçesi’nde çocuk ve yetişkinlere yönelik atölye ve müzik dinletileri düzenlenirken, Tarihi Merkezefendi Fırını’nda ekmek atölyesi, Zeytinburnu Kitapçısı’nda edebiyat söyleşileri, Yenikapı Mevlevihanesi’nde Mevlevi mukabelesi, Nağmedar’da müzik dinletisi, atölyeler ve söyleşiler, Türkiye Fotoğraf Vakfı’nda bitki fotoğrafçılığı atölyesi, Merkezefendi Kıraathanesi Konferans Salonu’nda sinema gösterimi ve Zeytinburnu kültür gezileri düzenlenecek.

Her akşam ise farklı bir organizasyonun gerçekleşeceği Tıp Festivali’nde Mevlevi Mukabelesi ve Merkez Efendi’yi Anma Gecesi, İbrahim Sadri Şiir Dinletisi ve Geleneksel Yemek Yarışması etkinlikleri olacak. Festival 22 Haziran Pazar günü saat 21.00’de başlayacak olan Sedat Anar konseriyle son bulacak.

"Çeyrek asırdır devam eden önemli bir kültür festivali"

Zeytinburnu’nun gelenekselleşen Tıp Festivali hakkında konuşan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bir festivalin çeyrek asırdır kesintisiz devam etmesi önemli bir kültürel hadisedir. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin 26’ncı yılına ulaşmasının gururunu Zeytinburnu halkı olarak hep birlikte yaşıyoruz. Merkez Efendi hazretlerinin manevi şahsından ve geleneksel tıbbımıza katkısından aldığımız ilhamla düzenlediğimiz festivalimize tüm İstanbulluları bekliyoruz" dedi.