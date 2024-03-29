Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gelibolu’da polis ekipleri tarafından narkotik suçlarına yönelik arama kararına istinaden 6 kişi hakkında ikamet araması yapıldı. İ.C.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet Pietro Beretta ibareli 7.65 tabanca, 1 adet Kanuni Tisaş ibareli 919 gri renk tabanca, 1 adet üzerinde herhangi ibare ve seri numarası bulunmayan tabanca olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca ile 99 adet 7.65 fişek ve 19 adet 919 fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İ.C.K., hakkında 6136 SKM ve uyuşturucu madde kullanımı suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.