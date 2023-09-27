Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Cevizli köyü yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Gelibolu’nun Cevizli köyü yakınlarında saat 15.39 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar, ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattına bilgi verdi. Orman yangınına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan 3 helikopter, karadan 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 72 personelle yangını kontrol altına almak için müdahale devam ediyor.