Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı Cerrah Mahallesi Kıran Caddesi üzerinde Cerrah istikametinden Kayapınar mahallesi istikametine seyir halinde sürücü Ekrem A.(62) yönetimindeki 16 AAL 822 plakalı otomobil, karşı istikametten seyir halinde olan İsmail G.(51) yönetimindeki 16 NNF 67 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu sürücü İsmail G. ile aynı otomobilde yolcu konumunda bulunan Fatmagül G.(19), Hayriye G.(67) ile Halil G.(69) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.