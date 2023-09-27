Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Gelibolu’nun Fındıklı köyü Kömür Limanı mevkiinde saat 13.50 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Orman yangınına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan 3 helikopter, 2 su atar, karadan 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edilen orman yangını kontrol altına alındı.