Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de yaşanan saldırıya değinerek, "İzmir’den hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Polis merkezine yönelik silahlı saldırı soncunda iki polisimiz şehit oldu. İki emniyet görevlimiz de yaralandı. Menfur saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın’a Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarımız Ömer Amilağ ve Murat Dağlı’ya acil şifalar diliyoruz. Hadisenin faili olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA