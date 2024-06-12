Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geliri ilçedeki eğitim kurumlarının ihtiyacında kullanmak amacıyla hayır çarşısı kuruldu.

Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Eğitim Şenliği ve hayır çarşısı, öğrencilerin düzenlemiş olduğu gösteriler ile başlarken, hayır çarşısının açılış kurdelesini İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey kesti.

İlçe merkezinde kurulan stantlarda giyim, el emeği ürünleri, toprak ürünler, kitap ve kırtasiye malzemeleri gibi ürünler satışa sunulurken, iki gün boyunca açık olacak hayır çarşısı İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, alışveriş yaptı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Eğitim Şenliği ve hayır çarşıdan elde edilen gelirleri 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim ihtiyacı için deprem bölgesine gönderildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, hayır çarşısı açılış töreninde yaptığı açıklamada; "Kaymakamlığımız ve Belediyemizce hazırladığımız Eğitim Şenliğinin amacı okullarda düzenlenen etkinliklerin bir arada paylaşılması ayrıca öğretmen öğrenci iletişimini arttırmak için hayır çarşısı düzenlememiz, hayır çarşıdan elde edilen gelir ilçedeki tüm okullarımıza paylaştırılacak. Okullarımızın ihtiyaçları için kullanılacaktır. Emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci, veliler ve idarecilere çok teşekkür ediyorum" dedi.