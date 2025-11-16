Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Gökhan D.(21) yönetimindeki 09 DJ 207 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, takla atarak yan yola devrildi. Ters duran araçtaki sürücü ile yanındaki yolcu Ahmet A.(21) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç