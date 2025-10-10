GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRA İHALESİ



1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Hisar Mahallesi 953 ada 61 parselde bulunan 30.881,69 m² taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 23.10.2025 Perşembe günü saat 09:30'da yapılacaktır.

Taşınmaz kira ihalesi, Gemlik Belediyesi Başkanlık Katı Encümen Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra No İlçe /Mahalle Kira Süresi

(Yıl) m² Tahmini Bedel (aylık) Geçici Teminat % 3 1 Gemlik/Hisar Mah. 953 ada 61 parsel Taşınmaz Kira İhalesi 3 30.881,69

2.624.943,65-TL +

KDV 2.834.939,15-TL



2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

Nüfus cüzdanı fotokopisi İkametgah Belgesi Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri Şartnamede yazılı teminatları 22/10/ 2025 saat 16:00 a kadar Belediye Veznelerine yatırmaları Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Derneklerden, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkili kişinin imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti Şartname alındı belgesi Adli Sicil Kaydı Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış SGK ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri Yer görme belgesi

3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 – İhaleye müracaat edenler 22.10.2025 Çarşamba günü saat 16:00'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 2.000 - TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.