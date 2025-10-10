GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRA İHALESİ
1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Hisar Mahallesi 953 ada 61 parselde bulunan 30.881,69 m² taşınmaz 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, 23.10.2025 Perşembe günü saat 09:30'da yapılacaktır.
Taşınmaz kira ihalesi, Gemlik Belediyesi Başkanlık Katı Encümen Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.
|Sıra No
|İlçe /Mahalle
|Kira Süresi
(Yıl)
|m²
|Tahmini Bedel (aylık)
|Geçici Teminat % 3
|1
|Gemlik/Hisar Mah. 953 ada 61 parsel Taşınmaz Kira İhalesi
|3
|30.881,69
|
2.624.943,65-TL +
KDV
|2.834.939,15-TL
2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İkametgah Belgesi
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi
- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
- Şartnamede yazılı teminatları 22/10/ 2025 saat 16:00 a kadar Belediye Veznelerine yatırmaları
- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ( Dernekler Müdürlüğünden ,Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden ,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
- Derneklerden, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkili kişinin imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti
- Şartname alındı belgesi
- Adli Sicil Kaydı
- Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanı içeren, her sayfası imzalanmış şartname ve ekleri
- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi
- İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış SGK ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge
- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
- Yer görme belgesi
3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat alınır.
4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 – İhaleye müracaat edenler 22.10.2025 Çarşamba günü saat 16:00'a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 2.000 - TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.