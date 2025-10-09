Zemci Şahin’den Teşekkür

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, ziyaret dolayısıyla İl Başkanı Yeşiltaş’a teşekkür ederek, “İl Başkanımızın desteği bizim için çok kıymetli. Bu zorlu süreçte birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

Yeşiltaş: “Bu ülkeyi aydınlığa çıkaracağız”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik tabloya dikkat çekerek, “Biz bu savaşları çok gördük. Tarihin her döneminde yaşadık ama asla teslim olmadık. Kurtuluş Savaşı’nda emperyalistlere teslim olmadık, şimdi de kimseye boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeşiltaş, CHP’nin halkın umudu haline geldiğini vurgulayarak, “Bin oy aldığımız yerlerde bile yüz binler olduk. Toplumun her kesimi artık Cumhuriyet Halk Partisi’ni umut olarak görüyor. Bu umudun sorumluluğu hepimizin omuzlarında” dedi.

“Belediyelere baskı var, ama yılmayacağız”

Yerel yönetimlerin karşılaştığı engellere de değinen CHP İl Başkanı Yeşiltaş, “İktidar, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere baskı uygulayarak işsizlik ve yoksulluğun yükünü onların sırtına yıkıyor. Tasarruf tedbirleriyle elimizi kolumuzu bağlamaya çalışıyorlar. Ama biz yılmayacağız” şeklinde konuştu.

“Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz”

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma vurgusu yapan Yeşiltaş, “Bu mücadeleyi farklı görüşlerden, inançlardan, kimliklerden herkesle birlikte vereceğiz. Türkiye’nin aydınlık yarınlarına hep birlikte ulaşacağız. Umudunuzu ve cesaretinizi yüksek tutun. Mutlaka kazanacağız” dedi.