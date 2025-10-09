Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının, mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan Orhangazi ilçesi, Camiikebir Mahallesi, 279 ada ve 52 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan “Orhangazi Gençlik Merkezi”ndeki sosyal tesisin 5 yıl süre ile iştirakimiz BURFAŞ'a sosyal tesis olarak işletme hakkının devredilmesi ve protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili müşterek raporu, oy birliği ile kabul edildi. Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13.03.2025 tarih ve 308 nolu kararı ile Belediye Başkanlığımıza kiralanması uygun görülen Yenişehir ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, İznik Caddesi No:2 adresinde bulunan ve mülkiyeti Yenişehir Belediye Başkanlığına ait Sosyal Tesisin 11.07.2025 tarihli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Yenişehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanan protokole istinaden 5 yıl süre ile iştirakimiz BURFAŞ’a sosyal tesis olarak işletme hakkının devredilmesi ve protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili müşterek raporu,

Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının, mülkiyeti BUSKİ Genel Müdürlüğüne ait olan Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi, 4172 ada, 4 parsel sayılı taşınmazda bulunan sosyal tesisin 5 yıl süre ile iştirakimiz BURFAŞ'a sosyal tesis olarak işletme hakkının devredilmesi ve protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili müşterek raporu,

Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının, Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan Yıldırım ilçesi, Siteler Mahallesi, 1321 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 5 yıl süre ile iştirakimiz BURFAŞ'a sosyal tesis olarak işletme hakkının devredilmesi ve protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili müşterek raporu, oy birliği ile kabul edildi.