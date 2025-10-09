İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem, gözleri yeniden olası Marmara depremine çevirdi. Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, son sarsıntıların Orta Marmara Çukurluğu bölgesinde yoğunlaştığını belirterek, “Geçmişte deprem yaşanmış bir bölgede, benzer büyüklükte depremler zaman içinde mutlaka tekrar eder” uyarısında bulundu.

Harita Paylaşığı Orta Marmara'yı İşaret Etti

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından bu iki depreme ilişkin bir paylaşım yaptı.

Son günlerde Marmara Denizi'nde yaşanan depremlerin dağılımını gösteren bir harita paylaşan Tüysüz, sarsıntıların Orta Marmara Çukurluğu'nda yoğunlaştığına işaret etti:

"Orta Marmara Çukurluğu Kuzey Anadolu Fayının ana (kuzey) kolu üzerinde fayların etkinliği sonucunda gelişmiştir. Buradaki çukurluk kenarlarında çok sayıda kısa faylar vardır, 2 Ekim'deki ve bugünkü deprem olasılıkla bu faylar tarafından oluşturulmuştur"

"İstanbul'u Büyük Bir Deprem Vuracak"

Tüysüz açıklamasının devamında, "Bir yerde geçmişte deprem olmuş ise, er ya da geç, orada aynı büyüklükte yine deprem olacaktır." ifadelerini kullanıp İstanbul'daki depremlerin yer aldığı bir makale paylaştı.

Söz konusu metinde, "Son sismolojik araştırmalar, önümüzdeki otuz yıl içinde İstanbul'u 7,0 veya daha büyük büyüklükte bir depremin vurma olasılığının %60-70 olduğunu tahmin ediyor" ibaresi ise dikkat çekti.