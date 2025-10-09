Bakanlık: “İdari işlemle belediye kurulması mümkün değil”

Bakanlığın Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na atıf yapılarak, “Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bakanlığımızca tesis edilecek idari bir işlem ile belediye kurulması mümkün bulunmamaktadır” denildi.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin: “Cevaba şaşırmadık”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, gelen yanıta ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu cevaba şaşırmadık. AKP, Büyükşehir Yasası’nı Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünü kesmek için çıkardı. Kötü gidişatın faturası yine vatandaşa kesiliyor” ifadelerini kullandı.

Şahin, özellikle son yerel seçimlerde CHP’ye gösterilen yoğun ilgiye dikkat çekerek, “Türkiye’nin birinci partisi haline gelen CHP, halkın teveccühüyle daha da büyüyecek. Kapatılan belde belediyeleri, vatandaşlara hizmetin ulaştırılmasında ciddi mağduriyetler yaratıyor. Yeniceköy’ün mahalleye dönüştürülmesi bunun en somut örneklerinden biri” dedi.