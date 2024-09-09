Yelken sporuna uzun yıllardır yatırım yapan, Türkiye'nin en büyük yelken festivali 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta'nın da ana sponsorluğunu üstlenen Eker Süt Ürünleri, geleceğin su sporları yıldızlarını yetiştirmek için Bursa'nın Mudanya ilçesinde harekete geçti.BURSA (İGFA) - Eker, geleceğin yelkencilerinin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Mudanya Yat Limanı'nda Eker Spor Kulübü Yelken Akademisi'nin açılışını yaptı.

Eker Spor Kulübü Yelken Akademisi'nde ilk olarak, Mudanya’da Arnavutköy Burnu’nda yelken hocası Yüce Kırbaç eğitmenliğinde optimist sınıfında eğitimler verilecek. Eğitimler, ilerleyen dönemlerde farklı sınıfları da içine alarak zenginleştirilecek. 2024'ün kurs programları, 3 haftalık programlar halinde aralık ayına kadar devam edecek.

“ŞAMPİYONALARA KATILABİLECEK ÇOCUKLARI YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Eker Spor Kulübü Yelken Akademisi'nin açılış töreninde konuşan Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, uzun süredir hayal ettikleri böyle bir okulu hayata geçirebildikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Akademinin gelecek vizyonunu anlatan Ahmet Eker, “Daha çok çocuğu denizle ve yelkenle buluşturmayı, ilerleyen dönemlerde Türkiye’de ve dünyada şampiyonalara katılabilecek çocukları yetiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Ahmet Eker konuşmasında ayrıca, kendilerine bu olanağı sağlayan Mudanya Belediyesi’ne ve su sporlarına önem veren Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’a teşekkür etti.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, deniz kıyısında yer alan bir ilçede deniz faaliyetlerinin çoğalması için belediye olarak çalışmaya başladıklarını belirtti.

Deniz sporu ile ilgilenecek daha fazla bireyin yetişmesinde bu okulun önemli bir rol oynayacağını ifade eden Deniz Dalgıç, yelken akademisi ile yarattıkları katma değer için Eker ailesine teşekkür etti. Açılış töreninin ardından Yelken Akademisi'nin ilk faaliyetleri başladı. İznik Belediyespor Kulübü'nün yelken sporcuları, yelken hocaları Mustafa Öncü ile birlikte antrenman yaptı.