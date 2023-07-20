Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü sıcak asfalt ve parke taş çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Gemlik Belediyesi, Hamidiye Mahallesi Kesik, Orkide Sokak, Umurbey Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ve Hisartepe Mahallesi 241/1 no’lu sokakta toplamda bin 200 metrelik yolda sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirerek vatandaşların evlerine giderken yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırdı ve ulaşımdaki kaliteyi arttırdı.

Gemlik Belediyesi’nin ilçe genelinde devam ettiği yol yapım çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Gemlik Belediyesi olarak yaptığımız yol yapım çalışmalarıyla ilçemizdeki ulaşım kalitemizi arttırıyoruz. Bu yıl 70 bin metrekare parke taş ve 10 bin ton sıcak asfalt döküm çalışması gerçekleştireceğiz. Yaklaşık bir aylık sürede ilçemizin sekiz farklı noktasında yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızı oluşturduğumuz program dahilinde ara vermeden sürdürecek ve vatandaşlarımızın ulaşım konusundaki yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldıracağız" dedi.

Kumsal Sokak’ta devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Sertaslan, Gemlik’te ilk kez uygulanan bir çalışmayı Kumsal Sokak’ta gerçekleştirdiklerini belirtti. Begonit taşlarla inşa edilen yolun Gemlik’e çok yakışacağını vurgularken, yapılan aydınlatma çalışmaları ile yeni bir görünüme kavuşacağının altını çizdi.