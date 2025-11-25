Kurum açıklamasında, inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan veri silinmemesi gerektiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

“Tek bir veri silme işlemi bile şirketi, cirosunun binde 5’i oranında cezayla karşı karşıya bırakabiliyor. İncelemelerde en güncel ve yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor, veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor. Yerinde inceleme sadece işle ilgili verileri kapsıyor; kişisel veya özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor.”

Kararın şirketler için güçlü bir uyarı niteliği taşıdığı belirtilen açıklamada, “Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve tam şeffaf işbirliği sağlanması yalnızca hukuki bir zorunluluk değil, ağır cezalarla karşılaşmamanın da tek yolu. 4054 sayılı Kanun kapsamında yerinde inceleme, rekabet ihlallerinin tespitinde kritik bir araçtır. Kurum uzmanları, şirket yöneticileri ve çalışanlarının bilgisayarları, mobil cihazları ve bilişim sistemlerindeki işle ilgili tüm verileri inceleme ve çalışanlardan yazılı ya da sözlü açıklama talep etme yetkisine sahiptir” denildi.