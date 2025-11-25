Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile David Hubert’in çalıştırdığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, İspanyol hakem Jose Sanchez’in düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Bu maça 4'te 4 yapmak için çıkan Galatasaray, konuk ettiği rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Sahasında 33 Maçlık Seri Bitti

Galatasaray'ın, RAMS Park'taki tüm kulvarlarda 33 maçlık yenilmezlik serisi Union Saint-Gilloise karşısında son buldu.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 33 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Patris, Zorgane, Van de Perre, Schoofs, Khalaili, Akinpelu, Rodriguez

Maçtan Önemli Dakikalar

Maç sonucu: Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise

90' Temsilcimizde Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ortaya yükselen Davinson'un kafa vuruşu üstten dışarıya çıktı.

89' Temsilcimizde Arda Ünyay, Boufal'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ile kırmızı kart gördü.

57' Konuk ekibinin atağında Zorgane, sağ son çizgiden içeriye yerden çevirdi. Kale alanında olan David, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

57’ Gol … Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise (David)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-0 Union Saint-Gilloise

1' Maç başladı.