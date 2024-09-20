Bursa'da Gemlik Kitap Limanı sevilen yazarlar ve indirimli kitapları Gemliklilerle buluşturuyor. Fuarda devam eden programlar kapsamında Adalet ve Anayasa, Türkiye'nin Hukuk Geleceği başlıklarıyla Türkiye'deki hukukun durumu konuşuldu.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz cumartesi kapılarını açan Gemlik Kitap Limanı, her gün iki, üç program ile günde yaklaşık 10 saat boyunca Gemliklilere hizmet veriyor.

Katılımcılar arasında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları, İthaki Yayınları, Yapı Kredi Yayınları gibi önemli yayınevlerinin yer aldığı fuarda kitaplar yüzde en az yüzde 20 indirimli olarak kitapseverlere sunuluyor.

Fuarda devam eden programlarda Gemlikliler ile buluşan son isimler gazeteci Zübeyde Sarı ile hukukçular İlhan Cihaner ve Tolga Şirin oldu. Serin havaya rağmen Gemliklilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan programda konuklar, Adalet ve Anayasa, Türkiye’nin Hukuki Geleceği başlığıyla Türkiye’de hukukun durumu, yeni anayasa tartışmaları ve güncel konular hakkında sohbet ettiler. Konukların hediyelerini Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren takdim etti.

Günün diğer programlarında ise Gemlikli yazarlar Metin Özkan ve Erhan İzgi okurlarıyla buluştu. Metin Özkan, “Bir İnsan Neden Yazmalı” başlıklı söyleşisinde kendi yazma serüveninden ve yazarlığa ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Erhan İzgi ise Türkçe’nin tarihsel gelişimi ve güncel durumu hakkında bilgi vererek Türk Dili’nin günümüzdeki durumundan bahsetti.

Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak fuarda 20 Eylül Cuma saat 18.00’de Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Depreme Hazır Mıyız Türkiye”, 20.00’de Yalçın Karatepe ve Esat Kaplan “Türkiye’nin Ekonomik Geleceği, Krizden Çıkış İçin CHP’nin Yol Haritası” söyleşilerinde Gemlikliler ile bir araya gelecek.