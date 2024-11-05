Marmara Denizi açıklarında Gemlik Körfezi'nde deprem meydana geldi. Merkezi Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi olan Gemlik Körfezi açıklarındaki deprem Boğaziçi Kandilli Rasathanesi'ne göre 3,2, AFAD'a göre ise 2,9 olarak ölçüldü.BURSA (İGFA) - Bursa'daki sarsıntı saat 14.59'da kaydedildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Gemlik Körfezi açıklarında Mudanya'nın Kumyaka sahilinde 2,9 şiddetinde deprem yaşandı. Deprem 6,15 kilometre derinlikten geldi.

Sarsıntıyı Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ise 3,2 olarak ölçerken, deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.