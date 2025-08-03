Belediye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gemlik’te hizmete girecek olan yeni Gençlik Merkezi’nin açılış tarihini duyurdu. Yapılan açıklamada, gençlerin hedeflerine ve hayallerine ulaşmalarına katkı sağlayacak bu yeni tesisin, modern imkânlarıyla dikkat çekeceği belirtildi. Gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunmayı amaçlayan merkezin, 5 Ağustos 2025 Salı günü hizmete açılacağı bildirildi. Açıklamada, tüm gençler açılışa ve tesisi keşfetmeye davet edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ