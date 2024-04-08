Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179.yıldönümü münasebetiyle Gemlik Atatürk Anıtında çelenk sunma töreni düzenlendi.

İlçe emniyet müdürü Mustafa Kılıç ve görevli polis amir ve memurlarının katıldığı törene Belediye başkanı Şükrü Deviren siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri geniş katılım gösterdiler.

Atatürk Anıtına İlçe emniyet müdürü Mustafa Kılıç tarafından sunulan çelengin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okundu. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmanın ardından katılımcılar 15 Temmuz İskele meydanında oluşturulan ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı stantta inceleme de bulundular.

10 Nisan Polis günü ilçe genelinde çeşitli etkinliklerle devam edecek.