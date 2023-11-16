Alınan bilgiye göre Küçük Kumla köyünde sabah evde olmadığı anlaşılan 85 yaşındaki Güngör Sezer’in yakınları yaşlı adamı aramaya çıktılar.

Uzun süre evin etrafında aranan yaşlı adamın cansız bedeni evin yakınında bulunan çağlayan deresinin kenarında bulundu.

Yakınlarının haber verdiği 112 acil sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği yaşlı adamın cenazesi nöbetçi savcı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından, itfaiye ekiplerince dere yatağından çıkartılarak kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Rahatsızlıkları olduğu öğrenilen yaşlı adamın vefatı ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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