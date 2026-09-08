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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çarpışmanın etkisiyle bisikletten düşen küçük kız yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyza A. (7) yönetimindeki bisiklet ile Kamil D. (46) idaresindeki 33 PS 202 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kasımefendi Caddesi ile Osmanbey Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

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