Edinilen bilgilere göre kaza, Kasımefendi Caddesi ile Osmanbey Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.
Beyza A. (7) yönetimindeki bisiklet ile Kamil D. (46) idaresindeki 33 PS 202 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bisikletten düşen küçük kız yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Beyza A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ