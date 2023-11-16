Öğrenci yurtlarında yaşanan asansör kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Bu asansör kazalarına bir yenisi daha eklendi. Rize, Muş ve Aydın'da yaşanan asansör kazalarının ardından bu sefer de Ankara'da korku dolu anlar yaşandı. Çubuk ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kız yurdundaki asansör 3. kattan -1. kata düştü.

İçerisinde öğrenciler varken 3. kattan -1. kata düşen asansörün düşmesi sonucu bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bildirildi. Düşen asansörün içerisinde panik yaşayan kız öğrencilerin korku dolu halleri ise telefon kameralarına yansıdı.

Bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.