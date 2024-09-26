Ekipler, sabah erken saatlerden itibaren sokak süpürme işlemlerine başlamış ve günlük program dahilinde sokak yıkama çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak, yıkama işlemleri Zafer Sokak ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesişimindeki Askerlik Şubesi bölgesinde gerçekleştirildi. Bu alanlarda süpürme çalışmaları da yapılarak sokakların temizliği sağlandı. Yıkama çalışmaları Balıkpazarı, Orhaniye, Yenimahalle ve Kayhan mahallelerinde tamamlandı; Demirsubaşı Mahallesi’nde ise çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca, Gemlik Belediyesi ekipleri, ilçedeki çeşitli noktalarındaki çöp konteynerlerine bakım yapıyor. Konteynerlerin içi ve çevresi kalıcı atıklardan arındırılırken, boyama işlemleriyle de yenileniyor. Önümüzdeki günlerde ana caddeler başta olmak üzere tüm konteynerlerin temizlik ve boyama işlemleri gerçekleştirilecek.