Gemlik – Bursa yolu üzerinde sanayi bölgesinde meydana gelen kazada, farklı bir kazaya bakmak için olay yerine giden polis memurlarına çarparak yaralayan alkollü sürücü Ali A. tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Gemlik – Bursa yolunda, Engürücük civarında meydana gelen kazayı kontrol için kaza yerine giden Bölge Trafik ekipleri tam araçtan indikleri sırada, kendilerine 16 ZY 057 plakalı Ali Ayan idaresindeki araç çarparak iki polis yaralamıştı. Sürücünün 89 promil alkollü olmasının yanı sıra, ehliyetinin de bulunmadığı tespit edilmişti.

Gemlik Adliyesinde hâkim karşısına çıkarılan sürücünün tutuklanmasına karar verildi.

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