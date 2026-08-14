Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Kent Konseyinde yaptığı toplantıda sivil toplum kuruluşlarının (STK) ortak mekan ve etkinlik alanı talebini yerine getirmek amacıyla, STK'ların bir araya gelebileceği ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği bir yerleşke için düğmeye bastı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Kent Konseyinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliği ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Akın'ın yanı sıra Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, daire başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda STK'ların uzun süredir dile getirdiği ortak kullanım alanı ihtiyacı ve Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü olan 6 Eylül Haftası kültür programları görüşüldü. Kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaracak, vatandaşların coşkuyla kutlayacağı kültür ve sanat programlarının detayları STK temsilcileriyle istişare edildi.

STK' lardan Akın'a merkez talebi

Toplantıda söz alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir yerleşkeye ihtiyaçları olduğunu belirtirken Akın'dan bu sorunlarına çözüm bulmasını talep ettiler. STK temsilcileri toplantılarını ve etkinliklerini düzenleyebilecekleri mekan sorunu olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandılar: 'Aktivitelerimizi yapacak bir alan yok. Biz, yer istemek zorunda kalıyoruz. Mekan istiyoruz, yer yok. Geleneklerimizi ve göreneklerimizi yansıtabileceğimiz, bir araya gelebileceğimiz ortak bir alana ihtiyacımız var. Bu konu bizler için çok önemli.'

'STK' larla gücümüze güç katacağız'

Belediyecilik anlayışlarının temelinde ortak akıl, ortak emek ve ortak geleceğin olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Sivil toplum kuruluşlarımızı da bu anlayışın en önemli paydaşlarından biri olarak görüyoruz. Çünkü bizim birlikteliğimizin harcı, Balıkesir'in daimi birlik ve beraberlik ruhudur. Bu anlayışla hizmet ettiğimiz Balıkesir'imiz, katılımcı demokrasinin en güzel örneklerine ev sahipliği yapan bir kent haline gelmiştir. STK'larımızın kullanabileceği yerleşke talebini yerine getirmek için harekete geçtik, bununla ilgili yer arayışlarımız devam ediyor, bugün de bu gündemle bir araya geldik. Birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize STK'larımızın ortak kullanımına sunacağımız bir merkezi kazandıracağız. Merkezimizin hayata geçmesiyle sivil toplum kuruluşlarımız gücüne güç katacaktır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız.'dedi. Toplantı da ayrıca kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaracak, vatandaşların coşkuyla kutlayacağı Balıkesir'in Kurtuluşu ve 6 Eylül Haftası kültür ve sanat programlarının detayları da STK temsilcileriyle istişare edildi.