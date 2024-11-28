Tatbikatta, İNDAK arama kurtarma çalışmalarında önemli bir rol üstlenirken, 3 arama kurtarma köpeği de enkaz altında kalan yaralıların tespit edilmesinde aktif görev aldı.



Gemlik’te gerçekleştirilen tatbikatta, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmış iki apartmanın enkazında çalışma yapan ekipler, senaryo gereği deprem ihbarını alır almaz hızlı bir şekilde harekete geçti. Tatbikatta yer alan tüm ekipler, güvenli, etkili ve koordineli bir çalışma sergileyerek, olası bir deprem durumunda müdahale kapasitesini kamuoyuna gösterme fırsatı buldu.



Tatbikata katılan Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, olası bir depreme karşı müdahale hazırlıklarını gözden geçirdiklerini belirtti.

İNDAK yetkilileri ise, bu tür tatbikatların önemini bir kez daha vurgularken, afetlere hazır olmanın hayat kurtarıcı bir unsur olduğunun altını çizdiler.



İNDAK’tan yapılan açıklamada, “Afetlere hazırlık çalışmalarımızı ve arama kurtarma kapasitemizi güçlendirmek için benzer tatbikatlara aktif katılım sağlamaya devam edeceğiz. İNDAK olarak görevimiz, sadece İnegöl’de değil, tüm bölgelerde olası afetlere karşı her zaman hazır bulunmaktır” denildi.