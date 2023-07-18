Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Genç Atölye programı ikinci haftada “Türkiye Yüzyılı” atölyesi ile devam etti. “Türkiye Yüzyılı’nı Anlamak” konulu derste Türkiye’nin iki asırlık iktisadi, siyasi ve askeri tarihi konuşuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençleri aynı çatı altında buluşturacak organizasyonlara ara vermiyor. Bunlardan bir tanesi olan, Sakarya yaz aylarının klasiği haline gelen Genç Atölye programı da kaldığı yerden devam ediyor. Eğitimler Alicanlar Konağı, Geleneksel Sanatlar ve İhtisas Merkezi ve Ofis Sanat Merkezi olmak üzere 3 ayrı noktada gerçekleştiriliyor. Yaz sezonunun gelmesiyle birçok farklı alandan eğiticilerin büyükşehir tarafından bir araya geldiği, farklı dallardan 232 öğrencinin katılım sağladığı ve 6 farklı atölyenin bulunduğu programda ikinci hafta dersleri başladı. Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Atölyesi programının konuğu tarihçi akademisyen Prof. Dr. Haluk Selvi oldu. Selvi, ülkenin Türkiye’nin 200 yıllık geçmişinde yaşanan iktisadi, siyasi ve askeri gelişmeleri masaya yatırdı. Ülkenin tarihi mirasına da atıfta bulunan Prof. Dr. Selvi, gençlerin yarınlara atacağı güçlü adımlardan bahsetti ve tarihten önemli örnekler verdi.