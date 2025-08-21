Uyuşturucu kullandığı iddia edilen ve fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden avukat Göksu Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı.

Uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan avukat Göksu Çelebi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Çelebi’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç avukat için öğle namazının ardından Beykoz Baklacı Mahallesi Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine genç avukatın ailesi yakınları ve meslektaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Göksu Çelebi’nin cenazesi Baklacı Mezarlığı’na defnedildi.