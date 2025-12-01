Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesi Mehmet Karakaşoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Hakan F.(26) yönetimindeki 16 ALH 577 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında park halindeki 16 KGJ 64 plakalı minibüse çarptı.
Kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Muhabir: Öznur Alkan