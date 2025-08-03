Gençlerin tarıma kazandırılması amacıyla bedelsiz arazi, düşük faizli kredi ve konut desteği gibi imkanları içeren planla, kırsalda üretimin sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre, Türkiye’de kayıtlı yaklaşık 2,3 milyon çiftçinin yalnızca yüzde 12’si 40 yaş altında yer alıyor. Genç çiftçi oranının yüzde 5’e kadar düşmesi, üretimde devamlılık açısından risk oluşturuyor.

Teşvik kapsamında gençlerin tarıma yönelmesini sağlayacak çeşitli desteklerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunlar arasında bedelsiz arazi temini, düşük faizli kredi imkanları ve konut edinimini kolaylaştıracak adımlar yer alıyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) son toplantısında alınan karar doğrultusunda, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin üretime kazandırılması için ilgili bakanlıklara çalışma yapma talimatı verildi. Bu çerçevede, köyüne dönmek isteyen gençlere arazi, kredi ve konut desteği gibi uygulamalar hayata geçirilecek.

Yakın zamanda yürürlüğe girmesi planlanan paketle, hem gençlerin üretime katılması hem de kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.