Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi, genç girişimci adaylarını hem kentin büyüme sürecine dâhil edecek hem de yerel girişimciliği geliştirecek olan ‘3 boyutlu tasarım eğitimleri’ne ev sahipliği yapıyor.

Girişimci adayı gençlere ve girişimcilere hizmet veren B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nde, akıllı şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağının yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ICMPD ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi’nin Ortak Kullanım Tesisleri Hibe programından yaklaşık 240 bin Euro’luk hibe desteği almayı başardı. Projeyle, genç girişimci adayları Bursa’nın sosyo-ekonomik büyüme sürecine dâhil edilerek yerel girişimciliğin geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje sonunda istihdam fırsatlarının artırılması için girişimci adaylarının etkileşimde bulunabileceği ‘Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ oluşturulması, girişimcilik yeteneklerinin bu merkezde arttırılması hedefleniyor. Proje kapsamında seçilen 30 kişiye 21 hafta boyunca 3 boyutlu tasarım eğitimleri veriliyor. Girişimci adayları hiçbir ücret ödemeden gelişmiş görselleştirme yeteneği, oyun geliştirme, VR/AR uygulamaları, prototipleme konularında tasarım yapmayı öğrenme fırsatı buluyor. Katılımcılar, kendi iş fikirlerini geliştirecek eğitimler alarak iş modeli ve müşteri doğrulama, pazar ve rakip araştırması, zaman yönetimi, tasarım odaklı düşünme, yenilenebilir enerji ve girişimcilik konularında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Proje kapsamında Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Nihal Yıldırım tarafından ‘Girişimcilik Ekosistemi’, Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi FSMH ve Ticarileştirme Koordinatörü Sevcan Kalender tarafından ‘Fikri ve Sinai Haklar’, Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik ve Şirketleşme Koordinatörü Yarenur Türe tarafından ‘İş modeli ve müşteri doğrulama, pazar ve rakip araştırması’ konularında eğitimler verildi.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Proje Geliştirme Uzmanı Nursema Çiftçi, eğitim programlarının ortak girişimcilik ve inovasyon merkezi projesi kapsamında yapıldığını anlattı. Genç girişimci adaylarının Bursa’nın sosyal ve ekonomik büyüme sürecine katılmasını ve yerel girişimciliğin geliştirilmesini amaçladıklarını söyleyen Çiftçi, “Proje sonunda istihdam fırsatlarının arttırılmasını amaçlıyoruz. Genç girişimci adaylarının birbirleriyle iletişim kurabilecekleri bir merkez tesis etmeyi hedefliyoruz. Bu merkezle girişimcilik yetenekleri de arttırılacak. Katılımcılara inovasyon ve teknoloji sektörlerini içeren konularda kapasite arttırma eğitimleri verildi. Katılımcılar hiçbir ücret ödemeden 21 hafta boyunca 3 boyutlu tasarım eğitimleri aldı. Yaptıkları animasyon, tasarım, oyun içeriklerini sunma imkânı buldular. Böylece ürün prototiplerini geliştirdiler ve tanıttılar. Projemizle girişimcilik ekosistemi tanıtıldı” dedi.