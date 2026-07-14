Olay, Mesudiye Mahallesi Seymen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte sokakta sohbet eden Umut Ö. (16), henüz belirlenemeyen bir nedenle araçla olay yerine gelen Kayra K.'nin tüfekli saldırısına uğradı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği genç kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden araçla kaçtı. Yaralı Umut Ö., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırının yaşandığı bölgede inceleme yaparken kaçan şüpheli Kayra K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.