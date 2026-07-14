Bursa’da gram altın alış fiyatı 6 bin 41 TL, satış fiyatı ise 6 bin 120 TL oldu. 22 ayar altın 5 bin 522 TL’den alınırken 5 bin 720 TL’den satılıyor. 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 309 TL, satış fiyatı 4 bin 469 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 9 bin 902 TL’den alınırken 10 bin 9 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 865 TL, satış fiyatı 9 bin 960 TL oldu. Yarım altın 19 bin 804 TL’den alınırken 19 bin 999 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 39 bin 480 TL, satış fiyatı ise 39 bin 808 TL olarak açıklandı.