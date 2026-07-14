Kan donduran olay, 1 Şubat 2026 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Adem Ünver, 5 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden eşi Türkan Ünver'in sene-i devriye mevlidine akrabalarının davet edilmediği gerekçesiyle kayınpederi Ahmet Kalkancı ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı ile tartıştı.

Bir süre sonra tarafların bulunduğu kıraathaneye giden Ünver ile aile arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancasını çeken Ünver, kayınpederi Ahmet Kalkancı'yı karnından, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı ise sol bacağından vurdu.

Açılan ateş sonucu çevredeki iş yerleri ile park halindeki iki otomobil de kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Kalkancı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Halil Can Kalkancı ise babasının cenazesine tekerlekli sandalye ile katıldı.



Olayın ardından kaçan şüpheli Adem Ünver, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi ilçesinde, olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünver, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşma ertelendi

Tutuklu sanık Adem Ünver'in yargılanmasına İnegöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Ancak cezaevindeki personel yetersizliği nedeniyle sanık duruşma salonuna getirilemedi. SEGBİS üzerinden bağlantı kurulması için girişimde bulunulsa da teknik arıza nedeniyle bağlantı sağlanamadı.

Mahkeme heyeti, yaşanan aksaklıklar nedeniyle ilk duruşmayı 1 Ekim 2026 tarihine erteledi. Savcılık iddianamesi kapsamında sanığın yargılanmasına yeni duruşmada devam edilecek.