İngiltere-Galler sınırında gerçekleşen ilginç uçuş, Flightradar24 kayıtlarına yansıdı.

Ravenair’e ait uçakla yapılan test uçuşunun yaklaşık iki saat sürdüğü belirtildi. Pilotun yazıyı oluşturmak için yaklaşık 20 dakika boyunca peş peşe keskin dönüşler yaptığı kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada ise 20’li yaşlarındaki pilot hakkında herhangi bir disiplin süreci başlatılmadığı bildirildi.

Şirketin Operasyon Müdürü Wayne Barrett ise genç pilotun uçuş yeteneğini övdü. Barrett, "Parçası değiştirilen uçakları, tüm sistemlerin sorunsuz çalıştığından emin olmak için test uçuşuna çıkarıyoruz. Bu uçuşta da herhangi bir teknik sorun tespit edilmedi. Uçak güvenli şekilde hangara döndü, pilot ise bugün izinli." açıklamasında bulundu.