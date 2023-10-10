Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 9 aydır lenf kanserine karşı yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki Nur Betül Beşiktepe hayatını kaybetti.

Gölcük Hisareyn Merkez Mahallesi Gündüzalp Caddesi’nde ikamet eden 27 yaşındaki Nur Betül Beşiktepe, yaklaşık 9 aydır lenf kanseri sebebiyle tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Nur Betül’ün vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Nur Betül Beşiktepe’nin cenazesi, bugün Gölcük Sanayi Cami’de öğle namazını müteakip kılınacak namaz sonrası, İhsaniye 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verilecek.