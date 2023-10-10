Bayrampaşa Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nin acil servisi törenle hizmete açıldı. Acil servisin açılışını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Halit Yerebakan ve Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte gerçekleştirdi.

Sağlık işleri müdürlüğü dispanseri, hasta nakil ambulansları, fizik tedavi ve engelliler merkezi ile günde yüzlerce hastaya hizmet veren Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki devlet hastanesinin acil servis bölümünü baştan sona yeniledi. Yenilenen acil servis, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Halit Yerebakan, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile sağlık çalışanlarının katılımıyla hizmete açıldı. Yenileme çalışmasıyla birlikte hastalar daha konforlu bir ortamda sağlık hizmeti alabilecek.

“her şeyin başı sağlık”

Açılış töreninde konuşan Başkan Atila Aydıner, “Her şeyin başı sağlık. Bizler Bayrampaşa Belediyesi olarak dispanserimiz, hasta nakil ambulanslarımız, fizik tedavi ve engelliler merkezimiz ile günde yüzlerce hastamıza hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra ilçemizdeki devlet hastanesinin acil servis bölümünü de baştan sona yenileyerek hastaların daha konforlu bir ortamda sağlık hizmeti almalarını sağlık. İlçemiz ve halkımız için hayırlı olsun” dedi.