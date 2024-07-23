Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale şehrinde, bir kaçış odasında çıkan yangın iki genç kadının ölümüne neden oldu. "Korku Evi" adlı etkinlikte, senaryo gereği kullanılan benzin bidonu yanlışlıkla devrilince alevler hızla yayıldı. Olayda 19 yaşındaki diş asistanı Asiyat ve 25 yaşındaki kişisel antrenör Madina hayatını kaybetti. Asiyat, düğününden sadece beş gün önce trajik bir şekilde hayatını kaybetti ve eşi Said ağır yaralandı.

Yangın esnasında Asiyat ve Madina, karanlık ve kilitli odada mahsur kaldı. Çalışanlar, anahtarları bulmakta zorlanırken yan kafedeki müşteriler dumanı fark etti ve itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekipleri, içeri girdiğinde maalesef çok geçti. Asiyat, karbonmonoksit zehirlenmesinden, Madina ise yanıklardan dolayı hayatını kaybetti. Asiyat’ın eşi Said’in durumu kritik; vücudu ağır şekilde yanmış durumda ve eşinin ölümünden henüz haberi yok.

Olayın ardından Rus polisi soruşturma başlattı ve sorumluların 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini duyurdu. Bu trajik olay, eğlence amaçlı etkinliklerde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, bu tür mekanlarda acil çıkış planları, yangın söndürme ekipmanları ve personel eğitiminin kritik olduğunu vurguladı.