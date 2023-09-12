Bugün öğle saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Sabah işe gitmeyen 31 yaşındaki Gizem Özdemirci'nin ağabeyi, kardeşinin ulaşılamaz olması üzerine endişe duyarak defalarca aramaya başladı. Ancak Gizem'den bir cevap alamayınca, aynı sitede yaşayan ablasını arayarak, kardeşinin evine gitmesini rica etti.

Ablası, endişeli ağabeyin talebini yerine getirip Gizem Özdemirci'nin evine gittiğinde, trajik bir manzara ile karşılaştı. Gizem'in yaşamını yitirdiği bir halde bulunması üzerine derhal polis ekiplerine haber verildi. Aynı evde yaşadığı annesinin ise önceki gün memleketine gittiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı bir inceleme başlatırken, genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmek üzere hazırlandı.