Paylaştığı fotoğrafa yorum yapan bir takipçisine sert tepki gösteren İnegöllü ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz," "Bence evlenmeli. İki çocuk yapmalı. Kendini kedi, köpek ile kandırmamalı" dedi

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve Aksak rolüyle hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol almıştı.

'İKİ ÇOCUK YAPMALI, KENDİNİ KEDİ, KÖPEK İLE KANDIRMAMALI'

Instagram hesabını aktif kullanan Gürbüz, köpek ile poz verdi ve takipçileriyle paylaştı. Bir takipçisi Gürbüz'e, "Bence evlenmeli. İki çocuk yapmalı. Kendini kedi, köpek ile kandırmamalı" şeklinde yorum yaptı.

'ÇENENİ KAPAMALI, BU HESAPTAN DEFOLUP GİTMELİSİN'

Yoruma çok sinirlenen ve kayıtsız kalamayan Aslıhan Gürbüz, takipçisine, "Bence artık çeneni kapamalı, bu hesaptan defolup gitmelisin. Kendini kimin yerine koyuyorsan yallah oraya" ifadeleriyle sert bir cevap verdi.