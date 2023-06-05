Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yüz yüze ve uzaktan eğitimle gerçekleştireceği Genç KOMEK Yaz Okulu’nda 7-14 yaş arası binlerce öğrenciye “Dinimiz ve Değerlerimiz”, “Spor” ve “Sanat” eğitimleri verilecekKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde hizmet veren Genç KOMEK’in her yaz döneminde kendisini yenileyen ve geliştiren yapısıyla çocukların ilgisini çektiğini ve bu ilginin kayıt dönemlerinde yapılan başvurularla kendini gösterdiğini belirtti.

EĞİTİMLER 10 TEMMUZ – 25 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA

Genç KOMEK’e kayıt yaptıran öğrencilere “Dinimiz ve Değerlerimiz”, “Spor ve Sanat” eğitimlerinin yanı sıra el sanatları, akıl ve zeka oyunları, tiyatral etkinlik gibi birçok alanda eğitim verilecek. Öğrenciler 10 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında 7 haftalık, günlük 4’er saatlik eğitimlerle haftada 20 saat derslere katılacak. Yüz yüze eğitimlere katılan gençlere seçecekleri branşlarda eğitim materyalleri paket olarak verilecek. Çevrim içi eğitimlere Konya’dan kayıt yaptıran gençler materyallerini seçtikleri kurs merkezinden alabilecekken, il dışından kayıt olanlara ise kargo ile gönderilecek.

Bir gelenek haline gelen Genç KOMEK Yaz Okulu’nda, uzaktan eğitimler bu yaz da devam edecek. Tamamı interaktif ve öğrenciyle etkileşimin hiç kesilmediği eğitimler, birbirinden faydalı etkinliklerle çocuklarla buluşacak.

BALKANLAR’DA GENÇ KOMEK

Öte yandan Bu yaz Balkanlarda da Genç KOMEK faaliyetleri, yüz yüze ve çevrim içi olarak yürütülecek. Kur’an-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Geleneksel Türk Sanatları, spor ve sanat branşlarında eğitimler verilecek, şehir içi gezileri ve yüzme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Genç KOMEK’te bu yaz döneminde yüz yüze eğitimlerde açılacak branşlar şu şekilde: “Akıl ve zeka oyunları, algoritma, arduino, kodlama, oyun temelli matematik, Elif-Ba, Kuran-ı Kerim, etkileşimli ve hızlı okuma, gastronomi, işaret dili, drama, tiyatral etkinlik, resim, İngilizce, bağlama, gitar, kalimba, keman, ukulele, jimnastik, geleneksel oyunlar, halk oyunları, okçuluk, ip sanatı, taekwondo, ahşap maket boyama-el işi etkinlikleri, el işi teknikleri, etamin, makrome, taş boyama, ahşap maket boyama, boncuk boyama, seramik hamuru, örgü seti, elmas boncuk işleme, kil seti”