Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi açıklamasının ardından Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.

Dışişleri Bakanlığı görevini devreden Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Milletimiz verdiği yetki ve Cumhurbaşkanımızın takdiriyle büyük bir şerefle çalıştım. Diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Türk'ün olduğu her yerde devlet, devletin olduğu her yerde diplomasi vardır. Çok hızlı değişen dünyada geleneklere sadakat kadar, zamanın ruhuna göre hareket etmek gerekiyordu, biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hareket ettik. Girişimci ve insancıl dış politika ruhuyla dünyanın her yerinde menfaatimizi koruduk.

8 yıl 6 ay 13 gün taşıdığım Dışişleri bayrağını Hakan Fidan kardeşime devrediyorum.

Hariciyemizi ve Milli İstihbarat Teşkilatımız güzide kurumlarımızdır. Başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı birlikte mücadele ettik. Ben de her zaman bakanlığımızın ve bakanımızın emrinde olacağım. Bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise şu ifadleri kullandı:

Sayın bakanım çok değerli misafirler MİT'te 13 yıl süren görevim sonrası sayın cumhurbaşkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle arkadaşlığımız Bilkent'te başladı. Zorlu görevleri beraber başardık.

Şahsıma gösterilen güven için teşekkür ediyorum. Aranıza katılmaktan büyük onur duyuyorum. Devletimizin birliği, bütünlüğü ve refahı için her türlü çalışmayı göstereceğim.

