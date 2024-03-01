İş yönetiminde yüksek performans, yönetimsel kararlarda etkin ve başarılı sonuçlara ulaşmak için şehrin tecrübeli isimlerinin bir arada olacağı ‘Genç Yönetim Akademisi’ programı 6 Mart Çarşamba Günü Saat 13.00’da Uludağ Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleşecek. Programla ilgili düşüncelerini die getiren Genç MÜSİAD İnegöl Başkanı Enes Malik Ubuz, ‘’Şehrimizin tecrübeleri ve gençlerini bir araya getireceğimiz programımızı heyecanla bekliyoruz. Amacımız gençlerimize tecrübe kazandırarak geleceğin iş insanı olma yolunda onlara katkı sağlamak. Genç MÜSİAD kurulduğu günden bu yana her zaman gençlere yatırım yapmıştır. Biz de İnegöl Şubesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız ve onlara yönelik programlarımız artarak devam edecektir. Programımıza şehrimizdeki tüm gençlerimizi bekliyoruz." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: Haber merkezi