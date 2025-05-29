Koza Kütüphane’de gerçekleşen buluşmada, Uludağ Koleji ve Çakır Okulları’ndan lise öğrencileriyle samimi bir söyleşi gerçekleştiren Uzunel, Rıfat Ilgaz’ın eserleri ve hayatı hakkında paylaşımlarda bulundu. Özellikle yazarın en bilinen kitaplarından *Hababam Sınıfı* üzerine konuşan Uzunel, kitaptan “Yataklık” adlı öyküyü de öğrenciler için seslendirdi.

Söyleşi sırasında Ilgaz’ın sadece mizahi eserleriyle değil, şiirleriyle de edebiyat dünyasında önemli bir yer edindiğini hatırlatan Uzunel, *Hababam Sınıfı*’nda yer alan karakterler hakkında öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu. Gençlerin kendi okullarında yaşadığı eğlenceli anekdotları dinleyen oyuncu, bu paylaşımlara tebessümle eşlik etti.

Etkinliğin sonlarına doğru yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Uzunel, okumanın oyunculuk üzerindeki etkisinden söz etti. Tüm edebi metinlerin oyunculuğu besleyen bir kaynak olduğunu dile getiren Uzunel, hayal kurmanın tiyatro sanatında temel bir başlangıç noktası olduğunu vurguladı. Okumanın kişisel ve sanatsal ufku genişlettiğini, tiyatronun da diğer sanat dallarından beslendiğini ifade ederek, özellikle edebiyatın oyunculuğuna büyük katkı sağladığını belirtti.

Katılımcılardan birinin, kendisinin yer aldığı dramatik dizi *Masumlar Apartmanı*ndaki oyunculuk sürecinin etkileri üzerine yönelttiği soruya da içten bir yanıt verdi. Dizide duygusal açıdan yoğun sahneler yaşandığını aktaran Uzunel, örnek olarak sinir krizi sahnelerinde aynı duyguyu tekrar tekrar yaşamanın fiziksel ve mental olarak ne kadar yıpratıcı olduğunu anlattı. Çekimlerin ardından eve döndüğünde büyük bir boşluk ve zihinsel yorgunluk yaşadığını dile getirerek, rolüne tüm ruhunu ve bedenini verdiğini paylaştı.

Etkinlik, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Erhan Günhan’ın Uzunel’e teşekkür etmesiyle son buldu. Öğrencilerin yoğun ilgisi ve Uzunel’in içten anlatımı, söyleşinin samimi bir atmosferde geçmesini sağladı.