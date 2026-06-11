Program süresince öğrenciler; iş süreçlerini yerinde gözlemleme, profesyonel ekiplerle birlikte çalışma ve kurumsal iş hayatının dinamiklerini deneyimleme imkânı buldu. Teorik bilgilerini uygulamaya taşıyan gençler, aynı zamanda takım çalışması, iletişim, problem çözme ve iş birliği gibi yetkinliklerini geliştirme fırsatı yakaladı. Geleceğin Enerjisi Genç Yetenek Programı; UEDOST Buddy Uygulaması, proje çalışmaları, kahve sohbetleri ve gelişim odaklı uygulamalarla gençlerin profesyonel hayata daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlıyor. Program kapsamında öğrenciler, sektör profesyonelleriyle bir araya gelirken kariyer hedeflerini şekillendirme fırsatı da elde ediyor.

Gençlerin enerjisini ve bakış açısını kurum kültürüyle buluşturan Uludağ Enerji, geleceğin iş gücüne yatırım yapmayı sürdürüyor. Şirket, gençlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan uygulamalarla nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek vermeyi ve genç yeteneklerin kariyer yolculuklarında yanlarında olmayı hedefliyor.